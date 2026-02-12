Dua Lipa e Callum Turner ai paparazzi | Il vostro comportamento non è accettabile

Dua Lipa e Callum Turner sono stati inseguiti dai paparazzi mentre uscivano da un ristorante di Parigi. I fotografi non hanno smesso di seguirli, disturbando la coppia che ha cercato di mantenere la calma. Dua Lipa si è rivolta ai paparazzi, dicendo che il loro comportamento non è accettabile, mentre Callum Turner ha cercato di allontanarsi tra la folla. La scena si è svolta in strada, con i fotografi che hanno continuato a scattare nonostante le richieste di rispetto.

Dua Lipa e Callum Turner sono stati circondati da un gruppo di insistenti paparazzi mentre uscivano da un ristorante di Parigi. Il video della scena ha invaso i social scatenando moltissimi commenti di utenti Quella che doveva essere una serata romantica a lume di candela tra Dua Lipa e il fidanzato, Callum Turner, si è rapidamente trasformata in un incubo. Un gruppo di paparazzi molto insistenti ha circondato la coppia appena uscita da un locale parigino. Il video della scena ha fatto il giro del web nell’arco di poche ore, scatenando un dibattito molto acceso sui social. “Difficile da guardare“ commentano alcuni utenti sotto il video che raffigura un gruppo di insistenti paparazzi che circondano Dua Lipa e Callum Turner. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dua Lipa e Callum Turner ai paparazzi: “Il vostro comportamento non è accettabile” Approfondimenti su Dua Lipa Callum Turner Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? Ecco gli indizi Si diffonde la voce che Dua Lipa e Callum Turner si siano sposati in Italia. Dua Lipa e Callum Turner, le nozze si svolgeranno in Italia: l’indiscrezione Dua Lipa e Callum Turner stanno pianificando il loro matrimonio in Italia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Dua Lipa Callum Turner Argomenti discussi: Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? Ecco gli indizi; Dua Lipa e Callum Turner, nozze sul Lago di Como? La coppia avvistata in un ristorante con una wedding planner italiana; Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio in Italia? Avvistati al ristorante con la wedding planner; Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto di sposarsi in Italia?. Dua Lipa implora i paparazzi di lasciarla in pace, interviene Callum Turner: duro scontro a Parigi (video)Quella che doveva essere una serata privata e romantica è degenerata in un assedio di flash e grida, mettendo a nudo il lato più oscuro della celebrità e sollevando un interrogativo cruciale sul confi ... rds.it Dua Lipa e Callum Turner, nozze sul Lago di Como? La coppia avvistata in un ristorante con una wedding planner italianaIl matrimonio della cantante potrebbe essere il maggio prossimo a Cernobbio, sul Lago di Como. Per ora nessuna conferma dai diretti interessati ... corriere.it RDS 100% Grandi Successi. . Autografi, foto, video, abbracci… Chi sogna tutto questo con Dua Lipa! A una fortunata fan fuori da uno studio di registrazione di Parigi è successo questo (e il video sta ovviamente facendo il giro del web) . . #RDSregram #RDS - facebook.com facebook Alessandra Grillo ha un portfolio che parla da solo: ha curato i matrimoni di Chiara Ferragni e Fedez e di Alena Seredova e Alessandro Nasi #DuaLipa #CallumTurner x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.