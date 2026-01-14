Minacce e aggressioni all’ex compagna | il sessantenne arrestato nega tutto davanti al gip

Un uomo di 60 anni, originario del Pakistan, è stato arrestato e allontanato dal tribunale di Raffadali con l'accusa di stalking e violazione di domicilio nei confronti dell'ex compagna. Durante l'udienza, il sessantenne ha negato ogni accusa, respingendo le accuse formulate nei suoi confronti. La vicenda evidenzia, ancora una volta, l'importanza di interventi tempestivi contro le minacce e le aggressioni in ambito familiare.

