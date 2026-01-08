Sorpreso in auto con la droga pronta per lo spaccio arrestato

A Bastia Umbra, i carabinieri hanno arrestato un 23enne di origini albanesi sorpreso in auto con droga pronta per lo spaccio. L’intervento si è concluso con il fermo dell’individuo, ritenuto responsabile di detenzione a fini di distribuzione di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona, contribuendo alla sicurezza pubblica.

Sorpreso in auto con la droga pronta per lo spaccio. È successo a Bastia Umbra dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, di origini albanesi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Da quanto ricostruito i militari, nel corso di un controllo, hanno.

