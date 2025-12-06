Dramma in stazione a Monza uomo travolto e ucciso da un treno

Dramma alla stazione di Monza dove un uomo, nel primo pomeriggio di sabato 6 dicembre, è morto, travolto e ucciso da un treno. È successo poco dopo le 13, all'altezza del binario 2 dello scalo ferroviario monzese.Uomo muore investito da un trenoLungo i binari sono intervenuti i soccorsi del 118. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

