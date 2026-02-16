Dramma in città | muore a 56 anni

Antonio Piccolo, 57 anni, è morto nella sua casa di via Petrillo a Casapesenna durante le prime ore del mattino. La sua scomparsa ha sconvolto la comunità, che si era appena resa conto della sua assenza quando i vicini hanno chiamato i soccorsi.

Il decesso nel cuore della notte. Stroncato da un arresto cardiocircolatorio Si è spento nel cuore della notte nel suo appartamento di via Petrillo a Casapesenna, un 57enne. Si tratta di Antonio Piccolo. Un arresto cardiocircolatorio la causa del decesso. Allertati i sanitari del 118, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.