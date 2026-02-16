Dramma in città | muore a 56 anni

Da casertanews.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Piccolo, 57 anni, è morto nella sua casa di via Petrillo a Casapesenna durante le prime ore del mattino. La sua scomparsa ha sconvolto la comunità, che si era appena resa conto della sua assenza quando i vicini hanno chiamato i soccorsi.

Il decesso nel cuore della notte. Stroncato da un arresto cardiocircolatorio Si è spento nel cuore della notte nel suo appartamento di via Petrillo a Casapesenna, un 57enne. Si tratta di Antonio Piccolo. Un arresto cardiocircolatorio la causa del decesso. Allertati i sanitari del 118, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Lavoratore di 56 anni muore schiacciato da un rimorchio a Imperia

“Addio maestra”. Cinzia muore a 56 anni dopo un malore in casa

Depardieu: comment un acteur est passé du théâtre aux rôles majeurs du cinéma – Documentaire MP

Video Depardieu: comment un acteur est passé du théâtre aux rôles majeurs du cinéma ?– Documentaire MP
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dramma nella notte: giovane di 26 anni muore nell'auto finita in un fosso, feriti altri due ragazzi; Tragedia sul lavoro a Sestu: muore colto da malore Albino Fulghesu; Tragedia sui binari a Cerveteri: uomo muore travolto da un treno; Dramma della solitudine a Omignano: 56enne trovato morto in casa.

Dramma all'asilo nido: bambina di due anni muore nel sonnoDramma in un asilo nido dove è morta una bambina di 2 anni. La tragedia si è consumata giovedì a Tivoli, in provincia di Roma. La piccola non si è risvegliata dal sonno, una volta in ospedale i medici ... romatoday.it

Homeless muore in centro a Genova, Salis 'un dramma'Una donna di circa 40 anni, senza fissa dimora, che aveva trovato rifugio sotto i porticati di via Fieschi, in centro a Genova, è stata trovata morta nella serata di ieri. Inutili i tentativi di ... ansa.it