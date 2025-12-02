Addio maestra Cinzia muore a 56 anni dopo un malore in casa

La notizia si è diffusa nelle prime ore di ieri mattina e a Lentiai ha lasciato un senso di incredulità difficile da dissipare. Si è spenta a soli 56 anni la maestra Cinzia, quel sorriso dolce che tutti in paese avevano imparato a riconoscere e ad associare a una figura amatissima da generazioni di bambini e famiglie. La sua presenza nella scuola elementare era diventata un punto di riferimento quotidiano: sapeva essere severa quando era necessario, ma il suo modo di educare era fatto soprattutto di attenzione, risate, incoraggiamenti e quelle carezze affettuose che la rendevano unica agli occhi dei suoi alunni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

