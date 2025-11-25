Lavoratore di 56 anni muore schiacciato da un rimorchio a Imperia
Ancora un morto sul lavoro. Questa volta a Lucinasco, in provincia di Imperia, dove martedì mattina intorno alle 11 ha perso la vita un uomo di 56 anni. Dalle prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe stato schiacciato da un rimorchio nei pressi della strada provinciale 30. Tempestivo l’arrivo del 118 e delle forze dell’ordine, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Le autorità hanno aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Ciò che è certo è purtroppo la crescita costante del numero dei caduti sul lavoro che, secondo dati Inail, quest’anno erano stati già 357 dopo i primi sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
