Dove vedere la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini | cast trama e curiosità

Luca Argentero e Giulia Michelini tornano in TV con una nuova serie italiana su Netflix, diretta da Matteo Rovere. La produzione ha coinvolto un cast di attori noti e ha girato alcune scene nelle strade di Roma, creando un collegamento diretto con la città.

Su Netflix è disponibile una nuova serie made in Italy con Luca Argentero e Giulia Michelini, e diretta da Matteo Rovere.. Si tratta di una storia che è già stata in grado di travolgere il pubblico con la sua trama avvincente, fatta di tensione e adrenalina. La piattaforma streaming ha rilasciato tutti gli episodi di Motorvalley lo scorso 10 febbraio. Si parla di gare, ma anche di vite impegnate a ritrovare sé stesse. Arturo (Luca Argentero) è una leggenda dei circuiti caduta in disgrazia dopo un incidente drammatico; Elena è una rampolla di una famiglia di scuderie potente, che vuole reclamare il posto che le spetta nell’impero automobilistico dei Dionisi; Blu è invece una ragazza giovane e indomita che ama l’adrenalina. 🔗 Leggi su Tpi.it

