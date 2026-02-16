Dove vedere la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini | cast trama e curiosità
Luca Argentero e Giulia Michelini tornano in TV con una nuova serie italiana su Netflix, diretta da Matteo Rovere. La produzione ha coinvolto un cast di attori noti e ha girato alcune scene nelle strade di Roma, creando un collegamento diretto con la città.
Su Netflix è disponibile una nuova serie made in Italy con Luca Argentero e Giulia Michelini, e diretta da Matteo Rovere.. Si tratta di una storia che è già stata in grado di travolgere il pubblico con la sua trama avvincente, fatta di tensione e adrenalina. La piattaforma streaming ha rilasciato tutti gli episodi di Motorvalley lo scorso 10 febbraio. Si parla di gare, ma anche di vite impegnate a ritrovare sé stesse. Arturo (Luca Argentero) è una leggenda dei circuiti caduta in disgrazia dopo un incidente drammatico; Elena è una rampolla di una famiglia di scuderie potente, che vuole reclamare il posto che le spetta nell’impero automobilistico dei Dionisi; Blu è invece una ragazza giovane e indomita che ama l’adrenalina. 🔗 Leggi su Tpi.it
Motorvalley: la nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini: trama e quando esce
Motorvalley è la nuova miniserie Netflix che vede protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini.
La nuova serie MOTORVALLEY, con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini
Questa mattina è stata presentata la nuova serie MOTORVALLEY, che arriverà su Netflix dal 10 febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
