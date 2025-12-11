Motorvalley | la nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini | trama e quando esce

Today.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motorvalley è la nuova miniserie Netflix che vede protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini. Composta da 6 episodi, la serie promette di coinvolgere gli spettatori con una trama avvincente. L’attesa per il suo debutto cresce, offrendo un’ulteriore proposta di intrattenimento targata Netflix con due attori molto amati dal pubblico italiano.

Luca Argentero e Giulia Michelini sono i protagonisti di una nuova miniserie Netflix di 6 episodi: “Motorvalley”. Allacciate le cinture e scaldate i motori: Motorvalley, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay), vi trascinerà nel mondo delle corse automobilistiche. 🔗 Leggi su Today.it

