la nuova serie motorvalley con protagonisti luca argentero e giulia michelini

Oggi è stata presentata la nuova serie MOTORVALLEY, con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay) con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e in arrivo dal 10 febbraio solo su Netflix.. SINOSSI Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. 🔗 Leggi su 361magazine.com

