Venerdì 13 febbraio la Nazionale italiana di curling scende in pista contro la Germania per la terza partita del torneo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolgerà in diretta in tv e online, con orari e programmazione ancora da definire. Gli appassionati potranno seguire l’incontro per scoprire se l’Italia riuscirà a portare a casa punti importanti in questa fase preliminare.

Venerdì 13 febbraio si disputerà il terzo incontro della Nazionale italiana maschile di curling valido per il Round Robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nello specifico alle ore 19:05 gli azzurri sfideranno la Germania i n quello che sarà la seconda partita della giornata dopo l’impegnativa prova contro la Gran Bretagna, pianificata nella prima sessione. Ovviamente saranno chiamati a non sbagliare niente Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, motivati ad arrivare quanto più in fondo possibile nella rassegna a cinque cerchi, soprattutto dopo la bella medaglia di bronzo ottenuta nel misto doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Germania, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Questa mattina inizia il torneo maschile di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

