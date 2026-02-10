Dove vedere in tv Italia-Svezia curling maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Questa mattina inizia il torneo maschile di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le partite si giocano al Cortina Curling Olympic Stadium e si potranno seguire in diretta in tv e in streaming. Dopo il successo del misto doppio, gli atleti si preparano a scendere in pista per una nuova sfida.

Archiviato il misto doppio, nella giornata odierna comincerà al Cortina Curling Olympic Stadium il torneo maschile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sarà una partenza subito iper impegnativa per gli azzurri, i quali inaugureranno la competizione affrontando una delle compagini più forti del lotto: la Svezia. Sfida di altissimo profilo per Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovannella e Sebastiano Arman, decisi a fare bene al cospetto degli ostici Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Vranaa e Christoffer Sundgren, vincitori di tre edizioni dei Mondiali negli ultimi cinque anni nonché detentori del titolo olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it

