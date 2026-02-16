Doppia Tragedia a Borgomanero | Dopo la Figlia Anche il Padre si Toglie la Vita

A Borgomanero, un uomo di 55 anni si è tolto la vita pochi giorni dopo aver perso la figlia di 23 anni, lasciando la comunità sgomenta. La famiglia aveva vissuto un lutto devastante con la scomparsa prematura della giovane, e ora si trova di fronte a un altro tragico addio. La tragedia si è consumata in una casa nel centro del paese, dove amici e vicini hanno trovato le due vittime. La sequenza di eventi ha sconvolto i residenti, che si chiedono cosa abbia portato a questa catena di dolore.

Una città piccola, un dolore grande: a Borgomanero il lutto si allarga come cerchi nell’acqua. La storia di un padre e di una figlia che si perdono a pochi anni di distanza non è solo cronaca, è una fitta al petto collettiva. Ci riguarda tutti, perché parla di fragilità, di comunità, di come si regge un dolore quando sembra non avere appigli. Doppia tragedia a Borgomanero: dopo la figlia, anche il padre si toglie la vita. A Borgomanero, chi lo conosceva lo descriveva così: lavorava sodo, gestiva un impianto di carburanti, salutava per nome, teneva vivo un presidio di quartiere. Paolo Lorenzini aveva 51 anni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Doppia Tragedia a Borgomanero: Dopo la Figlia, Anche il Padre si Toglie la Vita Tragedia a Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita Tragedia a Borgomanero: si suicida sotto un treno Paolo Lorenzini, due anni dopo la figlia Claudia Paolo Lorenzini, 51 anni di Borgomanero, si è ucciso domenica 15 febbraio 2026 gettandosi sotto un treno sulla linea Novara-Domodossola, in un gesto che sembra essere stato alimentato dal dolore per la perdita della figlia Claudia, avvenuta due anni fa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Tragedia a Borgomanero: si toglie la vita sui binari dove morì la figlia due anni prima. Chi era Paolo LorenziniPaolo Lorenzini si è suicidato sotto un treno sulla linea Novara-Domodossola nello stesso punto dove due anni fa la figlia morì travolta; un dolore che non si ... alfemminile.com Tragedia a Borgomanero: si suicida sotto un treno Paolo Lorenzini, due anni dopo la figlia ClaudiaUna storia di dolore inconsolabile ha colpito Borgomanero. Domenica 15 febbraio 2026, verso le ore 13, Paolo Lorenzini, 51 anni, residente a Borgomanero e ... laprimapagina.it Via Milano ricorda Azat Tashbayev e Alessandro Rosso Dopo la doppia tragedia della scorsa settimana, il quartiere di Porta Milano si è fermato per ricordare Azat Tashbayev, 42 anni, e Alessandro Rosso, 44 anni, trovati senza vita su due panchine a pochi m - facebook.com facebook