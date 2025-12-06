Tragedia a Corleone madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita

(Adnkronos) – Tragedia a Corleone, Palermo, dove una donna ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. Sul luogo i carabinieri che conducono e indagini. Il medico legale e il pm di turno sono attesi a breve. La donna aveva perso il marito da poco. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

