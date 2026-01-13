Dargen D’Amico in vista di Sanremo esce col brano Pianti Grassi

Dargen D’Amico, tra i partecipanti alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, presenta il nuovo brano “Pianti Grassi”, in uscita venerdì 16 gennaio e disponibile in presave. Questa candidatura conferma la sua presenza nel panorama musicale italiano, offrendo un’ulteriore prova della sua versatilità artistica. Il brano si inserisce nel contesto del festival, arricchendo il panorama musicale di questa edizione.

Milano, 13 gen. (askanews) – Dargen D’Amico, tra i concorrenti della 76ª Edizione del Festival di Sanremo, pubblica venerdì 16 gennaio il brano “Pianti Grassi”, disponibile in presave. Nel nuovo singolo l’artista offre una disamina lucida e ironica della società contemporanea. Un mondo che assomiglia alla chiesa citata nella prima strofa: “vende l’organo, sostituisce la musica con un video su YouTube, ma poi il bluetooth non funziona davvero”. Un’immagine paradossale che racconta perfettamente un presente fatto di scorciatoie, soluzioni provvisorie e connessioni solo apparenti. È la stessa logica che attraversa i comportamenti quotidiani: la tendenza a ridurre tutto al minimo, dall’impegno che mettiamo in ciò che facciamo all’interesse che dimostriamo verso gli altri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

