Dargen D’Amico il Grande Irregolare oggi compie 45 anni

Mondouomo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 45 anni, dopo dieci album in studio e una carriera che non ha eguali nel panorama italiano, Dargen D'Amico si conferma come l'artista che arriva da un "altrove" non reclamato da nessuno L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

