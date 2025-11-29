Dargen D’Amico il Grande Irregolare oggi compie 45 anni
A 45 anni, dopo dieci album in studio e una carriera che non ha eguali nel panorama italiano, Dargen D'Amico si conferma come l'artista che arriva da un "altrove" non reclamato da nessuno L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
