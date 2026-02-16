Dopo tre notti di presidio consegnate a una nuova famiglia le chiavi della casa popolare dello Zen

Dopo tre notti di presidio, le chiavi della casa popolare dello Zen sono state consegnate a una nuova famiglia. La riparazione di vetri e infissi, insieme all’installazione di un sistema di allarme e telecamere di sorveglianza, ha completato il lavoro. La famiglia potrà così entrare in una casa sicura e pronta per essere abitata.

Il Comune ha affidato l'alloggio popolare dopo le minacce subite dai precedenti assegnatari nei giorni scorsi. Lagalla: "Collaborazione tra istituzioni". Ferrandelli: "Giorni intensi e significativi" L'ultimo tassello è stato il ripristino di vetri e infissi e il montaggio dell'impianto di allarme e videosorveglianza. Dopo tre notti di presidio, la casa dello Zen 2 è stata assegnata a una nuova famiglia, composta da due adulti e sei minori. Il sindaco Roberto Lagalla, insieme agli assessori all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli, al Patrimonio e alla Legalità Brigida Alaimo e alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta, ha consegnato le chiavi dell'alloggio e ha ribadito con fermezza la piena e costante collaborazione istituzionale che ha caratterizzato queste giornate.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Una famiglia di Palermo, assegnataria di un alloggio popolare nel quartiere Zen 2, ha lasciato la casa dopo aver subito minacce da parte di gruppi criminali coinvolti nel racket delle case popolari.

Questa mattina a Fiuggi sono state consegnate le chiavi della nuova elisuperficie di Capo i Prati all’Ares 118.

