Palermo Zen 2 famiglia minacciata lascia la casa popolare | scatta il presidio civile contro le occupazioni

Una famiglia di Palermo, assegnataria di un alloggio popolare nel quartiere Zen 2, ha lasciato la casa dopo aver subito minacce da parte di gruppi criminali coinvolti nel racket delle case popolari. La famiglia ha deciso di andarsene per paura di ritorsioni, lasciando la loro abitazione vuota. Questa situazione ha scatenato un presidio civile nel quartiere, con cittadini che protestano contro le occupazioni abusive.

Nel quartiere Zen 2 di Palermo, una famiglia assegnataria di un alloggio popolare è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione dopo aver ricevuto gravi minacce da gruppi criminali legati al racket delle case popolari. Secondo quanto emerso, le organizzazioni che controllano abusivamente alcune assegnazioni trasformano il bisogno abitativo in un affare illecito, speculando sulla povertà e sulla fragilità sociale del quartiere. Il timore di una nuova occupazione abusiva. Dopo la fuga della famiglia, l'appartamento è rimasto vuoto.

Fabrizio Ferrandelli ha deciso di trascorrere la notte allo Zen dopo che la sua famiglia è stata minacciata e costretta a lasciare la loro casa popolare.

Un blitz della famiglia e la presenza della staffetta civica allo Zen sono avvenuti tra venerdì 13 e oggi, causando il blocco della rimozione di una famiglia dalle case popolari.

