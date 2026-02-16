Dopo 18 giorni Meloni torna a Niscemi e promette 150 milioni di euro Siete i più monitorati d’Europa

Giorgia Meloni ha fatto ritorno a Niscemi dopo 18 giorni, portando con sé la promessa di 150 milioni di euro per le zone colpite. La visita improvvisa si è concentrata sulle aree devastate dal ciclone Harry e sulla frana del 25 gennaio, che ha danneggiato il paese. Al suo fianco, il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, che dovrebbe ricevere a breve la nomina a commissario straordinario. Durante il sopralluogo, Meloni ha assicurato che Niscemi è la zona più monitorata d’Europa.

Dopo 18 giorni, la premier Giorgia Meloni è tornata in Sicilia, per un blitz a sorpresa a Niscemi. Con lei il capo della protezione civile Fabio Ciciliano (la cui nomina a commissario straordinario dovrebbe giungere a breve), che l'ha accompagnata in una ricognizione area delle aree colpite dal ciclone Harry e in un sopralluogo a Niscemi, il paese colpito dalla frana lo scorso 25 gennaio. Meloni annuncia un po' di soldi. Una scelta calcolata, quella di Meloni, quasi tre settimane di assenza, per lasciar sbollire la rabbia dei cittadini e per poter annunciare l'arrivo di un po' di soldi. Ha infatti atteso il briefing in Comune con il sindaco e i tecnici del comitato operativo comunale, nonché l'incontro con una rappresentanza di cittadini per annunciare lo stanziamento di 150 milioni di euro per Niscemi.