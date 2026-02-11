Quote di genere nelle giunte comunali via libera dell’Ars

La Sicilia cambia le regole per le giunte comunali. L’Ars ha approvato una legge che obbliga i comuni sopra i 3mila abitanti a garantire almeno il 40% di rappresentanza di genere. La norma mira a rendere più equa la presenza femminile e maschile negli amministratori locali. Ora i sindaci devono rispettare questa percentuale, puntando a una maggiore parità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche.

Almeno il 40% per il sesso meno rappresentato. Il Parlamento siciliano ha approvato la norma che introduce l'obbligo di garantire almeno il 40% di rappresentanza di genere nelle giunte dei Comuni con più di 3mila abitanti. La disposizione è stata inserita nel disegno di legge dedicato agli enti locali, attualmente all'esame dell'aula, attraverso un emendamento che ne ha definito contenuti e modalità di applicazione. In vigore dal primo rinnovo delle amministrazioni. La nuova regola scatterà a partire dal primo rinnovo utile delle amministrazioni comunali, dando così tempo agli enti di adeguarsi alla disciplina appena approvata.

