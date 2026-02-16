donne e ragazze nella scienza una panchina rossa in memoria di capovani

Nel giorno della Giornata Mondiale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, Pisa ha inaugurato una panchina rossa dedicata a Capovani per ricordare l’importanza di promuovere l’uguaglianza di genere nel settore scientifico. La scelta di questa iniziativa mira a sensibilizzare sul fatto che le donne continuano a rappresentare una minoranza nelle attività di ricerca e innovazione, nonostante i tentativi di cambiare le cose. La panchina si trova in un luogo simbolico della città, in modo da attirare l’attenzione dei passanti e stimolare una riflessione concreta sui progressi ancora da fare.

PISA Nel giorno in cui si è celebrata la Giornata Mondiale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, promossa dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione su un divario di genere che ancora persiste in tutti i livelli delle discipline scientifiche e tecnologiche, Pisa ha voluto dare il suo contributo. Durante la ricorrenza, che invita a riflettere sull’importanza di sostenere, valorizzare e incoraggiare le giovani donne a intraprendere percorsi scientifici, la casa editrice Pacini ha ricordato una donna di scienza tragicamente scomparsa. "Non possiamo non ricordare - scrivono le sorelle Francesca e Patrizia Alma Pacini - una delle donne più intelligenti, curiose e innovative della medicina: la dottoressa Barbara Capovani, brutalmente assassinata da Gianluca Paul Seung (che era stato ricoverato nel suo reparto) nell’aprile 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi l’Associazione Barbara Capovani ha organizzato una vendita di primule per ricordare la dottoressa Capovani in occasione della Giornata delle donne e ragazze nella scienza.

Il 14 febbraio 2026, una panchina rossa è stata posizionata alla Pacini editore di Pisa per ricordare Barbara Capovani, morta in un incidente stradale.

