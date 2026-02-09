Giornata delle donne e ragazze nella scienza | primule per ricordare la dottoressa Capovani
Oggi l’Associazione Barbara Capovani ha organizzato una vendita di primule per ricordare la dottoressa Capovani in occasione della Giornata delle donne e ragazze nella scienza. Le primule saranno vendute a scopo benefico, puntando a sensibilizzare sull’importanza delle donne nel mondo scientifico. L’iniziativa si svolge in diverse città italiane, coinvolgendo volontari e studenti pronti a sostenere questa causa.
L’Associazione Barbara Capovani celebra la Giornata delle donne e ragazze nella scienza con una vendita solidale di primule. Un’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere i propri progetti istituzionali e onorare la memoria della dottoressa Capovani, uccisa all'uscita dal.🔗 Leggi su Pisatoday.it
