Donna si lancia dal balcone per sfuggire alle violenze del marito | è gravissima

Una donna di 44 anni è stata trasportata in condizioni critiche dopo essersi lanciata dal balcone di casa a Ventimiglia, nel tentativo di sfuggire alle violenze del marito. L’incidente si è verificato questa mattina, suscitando grande preoccupazione tra le forze dell’ordine e i soccorritori, che sono intervenuti prontamente sul luogo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e le circostanze della vicenda.

Momenti di grande tensione questa mattina a Ventimiglia, dove una donna di 44 anni si è gettata dal balcone al primo piano della sua abitazione per sfuggire alle aggressioni del marito. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, 64 anni, avrebbe tentato di colpirla con una lama, probabilmente delle forbici, causando ferite al volto e alle mani della donna. Il soccorso immediato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e gli operatori del 118. Vista la gravità delle condizioni della donna, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

