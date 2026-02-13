Avellino anziana colta da malore bloccata in ascensore | intervento provvidenziale di Vigili del Fuoco Carabinieri e 118

Il malore improvviso di un’ottantenne ha causato il suo blocco nell’ascensore di un edificio di Avellino. La donna si è sentita male mentre era in casa e, nel tentativo di raggiungere il piano superiore, si è trovata intrappolata. I vicini, preoccupati, hanno chiamato subito i soccorsi. Immediatamente, Vigili del Fuoco, Carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti per aiutarla. Grazie alla loro azione tempestiva, hanno estratto e assistito l’anziana, portandola in ospedale.

Intorno alle ore 13:00 circa, l’anziana è riuscita a contattare telefonicamente il 112 per chiedere aiuto; nel corso della conversazione ha però perso conoscenza. Contestualmente sono stati allertati i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, ai quali è stata comunicata la posizione del fabbricato. La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta rapidamente sul posto, ha individuato il condominio interessato e l’ascensore guasto con all’interno la donna. Eseguite le manovre di emergenza, i Vigili del Fuoco hanno aperto le porte della cabina, consentendo al personale sanitario, nel frattempo sopraggiunto, di prestare le prime cure alla malcapitata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Anziana colta da malore soccorsa grazie a tempestivo intervento di vigilante A fuoco un capannone che va distrutto: intervento provvidenziale di vigili del fuoco Un incendio ha coinvolto un capannone adiacente a una proprietà agricola a Pago Veiano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Avellino, truffa anziana: scoperto e arrestato 20enne napoletanoAd Avellino, i carabinieri hanno arrestato un ventenne napoletano, sventando una truffa ai danni di un’anziana ottantenne. cronachedellacampania.it TENTATA TRUFFA A UN’ANZIANA: ARRESTATO UN VENTENNE NEL TERRITORIO DI ANDRETTA Un raggiro ai danni di un’anziana di 80 anni, residente ad Andretta, in provincia di Avellino, è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. L - facebook.com facebook #Avellino, cinque truffe agli anziani sventate in un giorno: indagini in corso x.com