Cina le auto elettriche devono cambiare maniglie | nuove regole per sicurezza

In Cina, le autorità hanno deciso di vietare le maniglie a scomparsa sulle auto elettriche. La misura riguarda Tesla e altri produttori cinesi, preoccupati per la sicurezza in caso di incidente. Le case automobilistiche devono ora modificare le maniglie per garantire che le portiere possano essere aperte facilmente anche in situazioni di emergenza. Elon Musk e Tesla si trovano sotto pressione per adeguarsi alle nuove regole.

(Adnkronos) – Elon Musk deve modificare le sue auto? La Cina vieta le maniglie a scomparsa sulle auto, utilizzate da Tesla e da molti produttori cinesi di veicoli elettrici, a seguito delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza relative alle portiere che non potevano essere aperte in caso di incidente. In base alle norme che entreranno in vigore il prossimo anno, come scrive il Wall Street Journal, le auto "devono essere dotate di maniglie sia interne che esterne che possano essere aperte meccanicamente, anche in caso di incidente o interruzione di corrente. Le norme specificano anche dove devono essere posizionate le maniglie, sia all'interno che all'esterno dell'auto, e richiedono l'installazione di un cartello di istruzioni vicino alla maniglia interna".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Cina AutoElettriche

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni quattro procedimenti nei confronti di importanti produttori di auto elettriche, tra cui Stellantis, Tesla, BYD e Volkswagen.

La Cina ha deciso di vietare le maniglie a scomparsa sulle auto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cina AutoElettriche

Argomenti discussi: Blog | Perché le auto elettriche cinesi stanno battendo quelle europee sul mercato; Chi vende più auto elettriche cinesi in Italia?; Xiaomi domina tra le auto importate dalla Cina, persino in Italia (ora anche usate); Auto elettriche: in Italia poche colonnine? Al contrario, siamo terzi al mondo.

Cina, le auto elettriche devono cambiare maniglie: nuove regole per sicurezzaElon Musk deve modificare le sue auto? La Cina vieta le maniglie a scomparsa sulle auto, utilizzate da Tesla e da molti produttori cinesi di veicoli elettrici, a seguito delle crescenti preoccupazioni ... ilnapolionline.com

La Cina vieta le maniglie a scomparsa sulle auto dal 2027: ecco perchéIl governo cinese ha emesso nuovi standard riguardo i sistemi di apertura delle vetture, vietando quelle integrate nella carrozzeria per ragioni di sicurezza viste le problematiche emerse in diverse ... tg24.sky.it

La Cina vuole primeggiare anche sui motori diesel: è pronto un motore che dovrebbe tagliare i consumi del 50 percento https://auto.everyeye.it/notizie/cina-vuole-primeggiare-diesel-pronto-motore-taglia-consumi-50-857011.htmlutm_medium=Social&utm_ - facebook.com facebook

#Auto, la #Cina mette al bando le maniglie elettroniche a scomparsa (FT) x.com