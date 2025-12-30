Donato all’ospedale un nuovo ecocardiografo

L’ospedale “SS. Annunziata” di Cento ha ricevuto un nuovo ecocardiografo, rafforzando le apparecchiature dedicate alla cardiologia. Questa donazione, insieme ad altre iniziative recenti, migliora le risorse disponibili per la diagnosi e il trattamento dei pazienti. L’aggiornamento tecnologico contribuisce a garantire un’assistenza sanitaria più efficiente e di qualità, senza alterare l’approccio sobrio e professionale che caratterizza l’ospedale.

L’ ospedale “SS. Annunziata” di Cento rafforza la propria dotazione tecnologica grazie a due importanti donazioni che interessano ambiti clinici strettamente collegati come cardiologia e diabetologia, a beneficio della qualità delle cure e della presa in carico dei pazienti. Grazie al contributo congiunto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e dell’ Associazione Cento%Cuore ODV, è entrato in funzione presso la UOC di Cardiologia un nuovo ecocardiografo portatile di ultima generazione. Ed è grazie ad una donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento che è stato acquisito uno strumento per la misurazione dell’emoglobina glicata da sangue capillare dedicato all’attività diabetologica e a supporto dei reparti ospedalieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

