Domenica lavorativa | oltre un quinto dei dipendenti italiani impiegato anche nel giorno di riposo dati Eurostat 2023

Secondo i dati Eurostat 2023, molti italiani devono lavorare anche di domenica, perché il governo ha deciso di allentare le regole sul lavoro domenicale. In Italia, più di un lavoratore su cinque svolge attività anche nel giorno di riposo, spesso per coprire esigenze di negozi e attività turistiche. Questa scelta riguarda soprattutto i settori del commercio e del turismo, che sono in crescita e richiedono più disponibilità. Un esempio concreto: i dipendenti dei supermercati devono spesso rinunciare alla giornata libera per mantenere aperti i punti vendita nei weekend.

La Domenica Lavorativa: Un'Italia Che Cambia Volto, un Lavoratore su Cinque Impegnato Anche nel Giorno di Riposo. Il tradizionale weekend si assottiglia per un numero crescente di lavoratori italiani. Un'analisi di Adapt, basata su dati Eurostat del 2023, rivela che oltre un quinto della forza lavoro è chiamato a lavorare anche di domenica, trasformando profondamente le abitudini e i ritmi del paese. Questo cambiamento riflette una società in evoluzione, con modelli di consumo sempre più esigenti e una crescente richiesta di servizi attivi sette giorni su sette. Un Fenomeno Diffuso: Oltre il 21% dei Dipendenti Coinvolto.