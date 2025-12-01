La Torre della Garisenda e l’ipotesi dell’esplosione controllata nel 2023 si pensò all’esperto impiegato per il Ponte Morandi

Buttar giù con una esplosione la Garisenda per “salvare” quella degli Asinelli ed evitare rischi per la basilica di San Bartolomeo. Nell’autunno 2023, quando iniziò l’allerta per la Torre Garisenda, la minore delle Due Torri di Bologna, e il Comune creò il primo pool di esperti incaricati di gestire l’emergenza, ci fu anche un momento in cui si ipotizzò l’abbattimento controllato del monumento. Secondo quanto riporta l’Ansa si pensò anche all’utilizzo di esplosivi e fu chiamato Danilo Coppe, l’esperto parmigiano autore della demolizione con dinamite di ciò che restava del Ponte Morandi di Genova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Torre della Garisenda e l’ipotesi dell’esplosione controllata, nel 2023 si pensò all’esperto impiegato per il Ponte Morandi

