Rimpatri i dati Eurostat smentiscono Piantedosi | nel 2025 i numeri sono più bassi di quelli annunciati

I numeri ufficiali di Eurostat smentiscono le parole del ministro Piantedosi. Nel 2025, gli italiani rimpatriati sono stati meno di cinquemila, mentre si era parlato di circa sette mila. La differenza mette in discussione le stime fatte finora e cambia la narrazione sui rimpatri previsti.

I dati trasmessi dall'Italia a Eurostat ridimensionano l'annuncio del ministro Piantedosi sui rimpatri del 2025: le persone effettivamente rimandate nei Paesi d'origine sono state meno di cinquemila, non settemila. Nel frattempo, nel Mediterraneo centrale si continua a morire.

