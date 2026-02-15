ATP Doha il tabellone del torneo 500 il sorteggio | Sinner fa l'esordio con Machac c'è anche Alcaraz
L'ATP di Doha inizia con il sorteggio del tabellone e Jannik Sinner affronterà al primo turno Machac. La competizione, che si gioca dal 16 al 21 febbraio, si distingue perché la finale si tiene già sabato. Tra i protagonisti c’è anche Alcaraz, pronto a fare il suo debutto.
Il torneo ATP Doha è uno dei pochi tornei che ha la finale di sabato, si disputerà dal 16 al 21 febbraio. Jannik Sinner esordirà con Machac e in finale potrebbe trovare Alcaraz. Diretta TV solo su Sky.🔗 Leggi su Fanpage.it
