Dodici morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza

Dodici persone sono morte a causa degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, dopo che l’esercito israeliano ha dichiarato di aver risposto a una presunta violazione del cessate il fuoco. La difesa civile locale riferisce che i bombardamenti hanno colpito diverse aree densamente popolate, aggravando la già difficile situazione nel territorio. Un testimone ha raccontato di aver visto decine di famiglie evacuare le loro case sotto le esplosioni.

Israele e il gruppo palestinese Hamas si accusano reciprocamente di continue violazioni del cessate il fuoco, entrato in vigore il 10 ottobre dopo due anni di guerra. Secondo la difesa civile, uno degli attacchi israeliani ha preso di mira una tenda degli sfollati nel settore di Jabalia, nel nord della Striscia, uccidendo cinque persone. Un altro attacco ha causato la morte di cinque persone a Khan Yunis, nel sud, mentre altre due persone sono state uccise nella città di Gaza e a Beit Lahia. L'esercito, che ha denunciato una "flagrante violazione" del cessate il fuoco, ha aggiunto che gli uomini avevano oltrepassato la linea gialla, che delimita l'area ancora occupata dalle forze israeliane.