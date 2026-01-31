Oggi nella Striscia di Gaza si è registrato uno dei giorni più sanguinosi da quando è scoppiato il conflitto. Almeno 19 persone sono state uccise in una serie di attacchi israeliani, tra cui sei minori. I raid sono stati così intensi da provocare danni enormi e una spirale di violenza che non si ferma. La situazione resta critica e ancora non si vede una fine vicina.

Almeno 19 palestinesi sono morti nella Striscia di Gaza da quando è iniziata la giornata di lunedì 31 gennaio 2026, in uno dei raid più devastanti dallo scoppio del conflitto. Tra le vittime ci sono sei minori, secondo quanto riferito da fonti mediche e agenzie locali. Gli attacchi, condotti dalle forze israeliane, si sono concentrati su diverse aree della Striscia, con colpi aerei e lanci di droni su abitazioni, edifici residenziali e strutture pubbliche. L’Idf ha colpito zone abitate anche in prossimità di insediamenti civili, inclusi condomini e tende, causando un elevato numero di morti e feriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacchi israeliani nella Striscia: almeno 19 morti, inclusi sei minori, in una giornata di intensa violenza.

