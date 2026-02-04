Gaza nuovi raid israeliani nella Striscia | 18 morti

Nuovi raid israeliani colpiscono la Striscia di Gaza, facendo salire a 18 il bilancio delle vittime. L’esercito israeliano ha colpito diverse zone, senza alcuna tregua, e si teme che il numero di morti possa aumentare. Nel frattempo, il Cogat ha sospeso l’evacuazione dei feriti palestinesi dal valico di Rafah, in attesa di chiarimenti dall’Organizzazione mondiale della sanità. La situazione resta tesa e difficile da prevedere.

Intanto il Cogat sospende l'evacuazione dei feriti palestinesi dal valico di Rafah in attesa di informazioni di coordinamento da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità La tragedia umanitaria di Gaza non accenna a placarsi. Dopo la notizia della parziale riapertura del valico di Rafah, che aveva riacceso le speranza della tanto agognata pace, la Striscia precipita nuovamente nella paura. Questa mattina, infatti, 18 persone sono rimaste uccise nei raid aerei messi a segno dalle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa Wafa, che cita a sostegno fonti sanitarie.

