Un triste episodio di violenza scolastica ai danni di un professore si è verificato venerdì 13 febbraio a Foggia dove un docente di lingua e letteratura straniera è stato aggredito e schiaffeggiato dal padre di una studentessa. La colpa dell'insegnante sarebbe stata quella di aver rimproverato la giovane per il suo comportamento in classe. L’uomo è riuscito a entrare nell’istituto tecnico "Luigi Einaudi" e ha colpito il docente davanti agli alunni durante l’orario di lezione. L’insegnante è stato poi soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato sette giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Foggia, docente rimprovera l'alunna: il padre lo aggredisce in classe

