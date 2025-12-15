Violenza verso i docenti la legge produce la prima sentenza | un anno e otto mesi a un genitore Sasso | Il docente rappresenta lo Stato chi lo aggredisce offende tutti noi

Per la prima volta, una sentenza stabilisce una pena concreta in materia di violenza contro i docenti. Un genitore è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per aver aggredito un insegnante. La decisione sottolinea l'importanza di tutelare il personale scolastico, considerato rappresentante dello Stato e simbolo di autorità e rispetto nelle scuole.

Il sistema scolastico dispone da oggi di una ricorrenza istituzionale per contrastare le aggressioni al personale scolastico. La Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, istituita dalla legge approvata nel 2024, segna il riconoscimento formale di un fenomeno in crescita. L'articolo . Orizzontescuola.it Offese, minacce e violenze ai docenti: applicare le norme verso adulti e minori Giornata contro la violenza sul personale scolastico 15 dicembre, Valditara: “Restituire autorevolezza ai docenti” - Oggi, 15 dicembre, ricorre la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, come è stato istituito da marzo 2024. tecnicadellascuola.it

Docenti e violenza di genere: la scuola come presidio educativo ma servono più strumenti e formazione - C'è una ragione se, specialmente negli ultimi anni, il tema della violenza di genere (in particolare nella sua forma più evidente e diretta, quella fisica) ha dominato l'attualità e la cronaca ...

