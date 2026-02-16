Docente schiaffeggiato a Foggia arriva la telefonata di Valditara | solidarietà e tutele legali per il personale scolastico

Valditara telefona al docente schiaffeggiato a Foggia, esprimendo piena solidarietà. Il Ministro ribadisce le tutele per il personale: difesa legale gratuita, arresto in flagranza e sanzioni fino a 10mila euro per chi aggredisce insegnanti e operatori scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il docente dell’istituto superiore ‘Einaudi’ di Foggia è finito al pronto soccorso dopo essere stato colpito con uno schiaffo da un padre di un’alunna.

