Docente schiaffeggiato a Foggia arriva la telefonata di Valditara | solidarietà e tutele legali per il personale scolastico
Il ministro Valditara ha chiamato il docente schiaffeggiato a Foggia, dopo che l’uomo è stato aggredito durante una lezione. La telefonata è arrivata in un momento in cui cresce la preoccupazione per la sicurezza nelle scuole. Valditara ha assicurato che il personale scolastico riceverà supporto legale gratuito e tutele specifiche contro le aggressioni. In più, ha ricordato che chi commette violenza può essere arrestato in flagranza e rischia sanzioni fino a 10.000 euro.
Foggia, docente schiaffeggiato da padre alunna dopo rimprovero: indagini
Il docente dell’istituto superiore ‘Einaudi’ di Foggia è finito al pronto soccorso dopo essere stato colpito con uno schiaffo da un padre di un’alunna.
Nasce la piattaforma per beni e servizi. Valditara: "Welfare per il personale scolastico"
È stata inaugurata una nuova piattaforma digitale rivolta al personale scolastico e ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
