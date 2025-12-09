Sembrava un 2025 ricco di gloria, ma per Jannik Sinner è arrivata una doccia fredda inaspettata. L’altoatesino è finito in fondo alla classifica. Ci sono stagioni che definiscono un’epoca, e per Jannik Sinner il 2025 ha assunto la forma di una dichiarazione storica. Numeri, record, e continuità. Ed è proprio attraverso i dati che si percepisce davvero la portata del suo dominio. In un tennis in cui tutto viene misurato, sezionato, tradotto in percentuali, l’altoatesino ha chiuso l’anno sollevando non solo trofei, ma colonne di statistiche mai viste dal 1991 – da quando l’ATP ha iniziato a registrare in modo strutturato i game vinti al servizio e in risposta. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Doccia fredda Sinner, finisce in fondo alla classifica: Alcaraz fa festa