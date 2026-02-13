Classifica curling maschile | si complica il cammino dell’Italia Svezia ultima!

L’Italia ha perso contro la Germania nel terzo match del torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, facendo complicare la sua strada verso le fasi finali. La squadra azzurra, finora imbattuta contro Svezia e Gran Bretagna, è stata sconfitta all’extra end, lasciando più difficile la qualificazione. Nel frattempo, la Svezia si trova in fondo alla classifica con zero punti.

Il curling azzurro incappa nella prima sconfitta della squadra maschile nel terzo incontro del round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri, dopo aver battuto la Svezia e la Gran Bretagna, questa sera si arrendono all’extra end alla Germania. Quando tutte le squadre hanno disputato tre match, in testa alla classifica, quindi, restano a punteggio pieno soltanto il Canada e la Svizzera, mentre si crea un gruppetto di quattro squadre al terzo posto con due vittorie, composto da Gran Bretagna, Germania, Italia e Norvegia. Seguono con un successo gli Stati Uniti, che questa sera hanno osservato un turno di riposo, infine sono ancora ferme al palo la Cina, la Cechia e, a sorpresa, la Svezia, con quest’ultima che finora ha perso gli scontri diretti contro azzurri, scozzesi e canadesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

