Divampano le fiamme paura in tangenziale | auto ridotta a un cumulo di lamiere
Un’auto brucia sulla tangenziale di Sabbio Chiese, causando paura tra i passanti. L’incendio si è scatenato domenica sera intorno alle 21, lasciando il veicolo ridotto a un ammasso di lamiere contorte. La causa dell’incendio sembra ancora da accertare, ma le fiamme si sono propagate rapidamente, mettendo in allarme chi transitava in zona.
Nessun ferito nell’incendio di una vettura a benzina, distrutta da un incendio. Squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Salò in azione per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area Un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme a tangenziale di Sabbio Chiese, domenica sera intorno alle 21.30; fortunatamente non si registrano feriti. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, il rogo ha coinvolto un veicolo alimentato a benzina e ha richiesto l’intervento di una squadra dei pompieri per domare le fiamme. L’auto, ormai irrecuperabile, è stata completamente avvolta dalle fiamme prima dell’arrivo dei pompieri.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Fiamme divampano dal motore e l’auto prende fuoco in marcia: paura ad Alezio
Paura in mattinata: divampano le fiamme nel supermercato del centro commerciale
Un incendio si è sviluppato questa mattina nel supermercato Sisa di Lecce, causando ingenti danni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Paura in mattinata: divampano le fiamme nel supermercato del centro commerciale; Paura in mattinata: divampano le fiamme nel supermercato del centro commerciale; Incendio in casa, resta intossicata mentre tenta di salvare i suoi gatti: Amy e Theo morti nelle fiamme. Sono distrutta; ? Condominio in fiamme: 6 appartamenti inagibili, un bimbo in ospedale - BresciaToday.
Paura in mattinata: divampano le fiamme nel supermercato del centro commercialeÈ accaduto intorno alle 8 di oggi a Lecce, ai danni del market Sisa di via Bachelet. Sul posto, immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale: si sarebbe trattato di un guasto a ... lecceprima.it
Incendio in casa, resta intossicata mentre tenta di salvare i suoi gatti: «Amy e Theo morti nelle fiamme. Sono distrutta»MAERNE DI MARTELLAGO (VENEZIA) - Le fiamme che divampano in casa, il panico. Poi la chiamata ai vigili del fuoco, l'arrivo, il trasferimento al pronto soccorso per accertamenti, a ... ilgazzettino.it
Le #fiamme divampano sul #balcone, #condominio invaso e avvolto dal fumo a #Domodossola - facebook.com facebook
Le fiamme divampano in cucina in un appartamento al secondo piano, persone evacuate dai pompieri con l'autoscala x.com