Fiamme divampano dal motore e l’auto prende fuoco in marcia | paura ad Alezio

ALEZIO – Restano da chiarire le cause dell’incendio divampato a bordo di un’auto in marcia questa mattina lungo via Mariana Albina, ad Alezio: fortunatamente il conducente del mezzo si è accorto subito del fumo, trasformatosi ben presto in fuoco, che stava fuoriuscendo dal vano motore della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Fiamme divampano dal motore e l’auto prende fuoco in marcia: paura ad Alezio

