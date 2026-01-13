Una zia o una nonna in prestito per le neomamme | il progetto che porta un aiuto direttamente a casa

Il progetto “Fianco Affianco – Home visiting” supporta le neomamme e le famiglie del territorio di Cesena, offrendo assistenza e consulenza direttamente a domicilio. Attivo dal 2015 e inserito nel primo anno di vita del bambino, rappresenta un punto di riferimento affidabile per chi cerca un aiuto concreto e qualificato durante le prime fasi della genitorialità. Un servizio che mette al centro le esigenze delle famiglie con professionalità e discrezione.

