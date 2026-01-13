Una zia o una nonna in prestito per le neomamme | il progetto che porta un aiuto direttamente a casa
Il progetto “Fianco Affianco – Home visiting” supporta le neomamme e le famiglie del territorio di Cesena, offrendo assistenza e consulenza direttamente a domicilio. Attivo dal 2015 e inserito nel primo anno di vita del bambino, rappresenta un punto di riferimento affidabile per chi cerca un aiuto concreto e qualificato durante le prime fasi della genitorialità. Un servizio che mette al centro le esigenze delle famiglie con professionalità e discrezione.
Prosegue e si consolida come punto di riferimento per le famiglie del territorio ‘Fianco Affianco – Home visiting’, progetto previsto nel primo anno di vita del bambino, attivo dal 2015 presso il Centro per le Famiglie di Cesena. Il progetto dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, gestito da Asp. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
