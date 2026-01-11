Caccia a una stanza per gli universitari la svolta per chi ha una casa vuota | Pensiamo a tutto noi
Se hai una stanza vuota e desideri trasformarla in reddito, possiamo aiutarti. Offriamo soluzioni semplici e senza pensieri, occupandoci di tutto noi, dalla gestione alla promozione. Rispondi alla richiesta di alloggi universitari e valorizza il tuo immobile senza impegni quotidiani. La nostra proposta è una svolta pratica e affidabile per chi vuole mettere a reddito la propria stanza, contribuendo a risolvere il bisogno di alloggi per studenti.
Mettere a reddito un immobile senza l'onere della gestione quotidiana, rispondendo, al contempo, alla carenza di alloggi per universitari. È la formula con cui “Stanza semplice” entra nel mercato degli affitti di Forlì, proponendo un modello di intermediazione che punta a sgravare i proprietari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Caccia a una stanza per gli universitari, la svolta per chi ha una casa vuota: Pensiamo a tutto noi.
Caccia a una stanza per gli universitari, la svolta per chi ha una casa vuota: "Pensiamo a tutto noi" - Contratti, volture e manutenzione non sono più una preoccupazione con il format che unisce proprietari e studenti: "Nessun deposito cauzionale e appartamenti sempre curati" ... forlitoday.it
