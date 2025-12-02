Anziano disperso nei boschi Le ricerche prima a Cerretti poi tra Corazzano e Montaione

Comprensorio, 2 dicembre 2025 – Un uomo di 80 anni è disperso nei boschi dal pomeriggio di domenica. In un primo momento le ricerche si sono concentrate nella fitta vegetazione a Cerretti, nel comune di Santa Maria a Monte. Poi sono state spostate a diversi chilometri di distanza, tra Montaiane e Corazzano, al confine con il comune di San Miniato. Cosa può essere successo? Perché le ricerche prima in una zona e poi in un’altra, diametralmente opposta? Molto probabilmente si è verificato un “rimbalzo di celle telefoniche” che hanno indicato la presenza del cellulare dell’anziano prima a Cerretti e poi tra Corazzano e Montaione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziano disperso nei boschi. Le ricerche prima a Cerretti, poi tra Corazzano e Montaione

