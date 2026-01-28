Mini discarica a cielo aperto al Carmine la denuncia

Un lettore segnala la presenza di una mini discarica a cielo aperto nel quartiere del Carmine. Rifiuti sparsi per strada e cumuli di immondizia che ingombrano uno spazio pubblico. La situazione si trascina da alcuni giorni senza che nessuno intervenga. Ora i residenti chiedono un intervento rapido per ripulire l’area.

Rifiuti per strada che compongono una mini discarica. Questo quanto segnalato in redazione da un nostro lettore. Siamo in via Fabrizio Pinto, quartiere Carmine. Per strada si registrano accumuli di rifiuti non raccolti. .🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Carmine Discarica

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Carmine Discarica

Argomenti discussi: Mini discariche abusive, è emergenza sui Tifatini: Intensificare i controlli; Un’altra discarica abusiva La montagna di rifiuti sotto la telecamera spenta.

Da cabina del telefono a discarica a cielo aperto: Rimuovete quella carcassaSecondo quanto denunciato, la cabina si è trasformata in un ricettacolo di rifiuti e in una vera e propria latrina a cielo aperto, con evidenti problemi di igiene e sicurezza per chi vive nella zona. torinoggi.it

La discarica a cielo aperto davanti alla vecchia pizzeria: Siamo preoccupati. È una situazione che dura da troppo tempoRifiuti, puzza e nessuno fa niente. Così alcuni residenti denunciano lo stato di degrado a largo Boccea dove da più di un anno ci sarebbe una vera e propria discarica a cielo aperto. Secondo quanto ... romatoday.it

DISCARICHE ABUSIVE Un lettore ci segnala questa mini discarica abusiva sulla strada provinciale 184 Acri – Montagnola. Lo spazio tra il rilevato stradale e la base del ponticello è completamente pieno. Ci auguriamo che gli organi preposti intervengano. - facebook.com facebook