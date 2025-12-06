Una discarica a cielo aperto Cumuli di rifiuti alla Fossati Intervento dopo la denuncia

Le immagini raccontano tutto. Sacchi di rifiuti indifferenziati agli angoli della strada, affastellati uno sull’altro. Tanti, tantissimi. E poi mobili e pezzi di arredo dismessi e abbandonati, come divani o materassi. Benvenuti in via Fossati angolo via D’Annunzio, al quartiere San Rocco. Regno del degrado e dell’inciviltà, dove proprio ieri è stato effettuato un intervento da parte del Comune di Monza. Ma il problema era ormai insostenibile e le fototrappole installate anche di recente non sembrano aver sortito gli effetti sperati, anche se le indagini e il lavoro del Nucleo tutela paesaggio e ambiente della polizia locale stanno “pizzicando” parecchi incivili, spesso in arrivo da fuori città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una discarica a cielo aperto. Cumuli di rifiuti alla Fossati. Intervento dopo la denuncia

Contenuti che potrebbero interessarti

Reggio Calabria, discarica a cielo aperto sulla statale 18 tra Villa e Scilla | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Discarica abusiva a cielo aperto in zona Sacra Famiglia: nove persone denunciate tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Una discarica a cielo aperto. Cumuli di rifiuti alla Fossati. Intervento dopo la denuncia - Nella zona della Fossati e Lamperti intanto sono tre settimane che si è andata a costituire una discarica abusiva. Da ilgiorno.it

Discariche a cielo aperto a Lecce nei Marsi, il Comune: “Questi comportamenti sono inaccettabili” - Un appello forte e deciso giunge dal Comune di Lecce nei Marsi, che alza la voce contro il preoccupante fenomeno delle discariche a cielo aperto segnalate in diverse aree del territo ... Segnala terremarsicane.it

Discarica a cielo aperto nel veronese: nove persone individuate dopo mesi di indagini - Indagine dei Forestali in Strada delle Trincee: tre mesi di videoportano a nove denunce per abbandono di rifiuti. Da nordest24.it

Scoperta discarica abusiva a cielo aperto, nove persone denunciate - Scoperta dai carabinieri forestali di Verona una discarica abusiva a cielo aperto di rifiuti urbani e speciali: nove persone denunciate. veronaoggi.it scrive

Reggio, OIPA e Guardia Agroforestale: ‘Calopinace discarica a cielo aperto’ – FOTO - "Un chilometro intero di rifiuti, mobili abbandonati, materassi, infissi, elettrodomestici, scarti edili, plastica di ogni tipo" la denuncia dopo il sopralluogo ... Secondo citynow.it

Maxi discarica a cielo aperto nell’azienda di soccorso stradale, sequestrati 3500 mq - È quanto è stato scoperto, e quindi sequestrato nel reggino, dalle fiamme gialle che sono potute intervenire grazie all’occh ... Riporta cn24tv.it