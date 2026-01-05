Alan Clark il tastierista rock dei Dire Straits e non solo dal tocco classico

Alan Clark, nato nel 1952 a Londra, è un tastierista noto per la sua capacità di integrare elementi di musica classica nel contesto del rock. Con una carriera che lo ha visto collaborare con i Dire Straits e altri artisti, il suo stile distintivo unisce tecnica e sensibilità, conferendo profondità e raffinatezza alle composizioni. La sua figura rappresenta un ponte tra due mondi musicali spesso considerati distanti.

LONDRA – Alan Clark, musicista classe 1952, è considerato una rarità nel mondo della musica rock per la sua scelta di suonare il pianoforte classico e le tastiere in brani dalle sonorità marcatamente rock. Con i Dire Straits, di cui è il primo e principale tastierista fino allo scioglimento, pubblica numerosi successi ed entra nella Rock&Roll Hall of Fame, mentre annovera collaborazioni con artisti leggendari come Bob Dylan, Eric Clapton, i Bee Gees, Tina Turner, Sting e Rod Stewart. Nel 2021 ha pubblicato "Backstory" per Ponderosa Music Records: un lavoro minimale ed elegante che ripercorre i principali successi della strepitosa carriera dello storico tastierista dei Dire Straits.

