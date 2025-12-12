Reddit ha presentato un ricorso all’Alta Corte dell’Australia contro il divieto di utilizzo dei social per i minori di sedici anni

Reddit ha avviato un ricorso presso l’Alta Corte dell’Australia contro la normativa che proibisce l’uso dei social network ai minori di sedici anni. La disputa riguarda la legittimità della legge e le implicazioni per la tutela della libertà di accesso ai contenuti digitali per i più giovani.

Il social network statunitense Reddit ha presentato all’ Alta Corte dell’Australia, il tribunale di grado più alto della nazione, un ricorso contro la legge che vieta l’uso dei social ai minori di sedici anni. La nuova norma è entrata in vigore il 10 dicembre, e coinvolge nove piattaforme: Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Snapchat, X, YouTube e i siti di streaming Twitch e Kick. Reddit si scaglia contro il divieto d’accesso ai social network per i minori in Australia. Per Reddit, le nuove regole non starebbero rispettando la privacy degli utenti, e violerebbero il loro diritto alla libertà di espressione politica. Metropolitanmagazine.it

