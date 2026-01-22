Morte Luigi Ciaramella giudizio d' appello per ex dipendente della Provincia L' Ente paga 12mila euro all' avvocato
Dopo oltre diciassette anni dalla morte di Luigi Ciaramella, avvenuta nel luglio 2008 in un incidente stradale, il procedimento giudiziario riprende con il giudizio d'appello per un ex dipendente della Provincia. Nel frattempo, l’Ente ha sostenuto un costo di 12 mila euro per le spese legali dell’avvocato. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, evidenziando le complessità di un caso giudiziario di lunga durata.
A distanza di oltre diciassette anni dal tragico incidente stradale costato la vita a Luigi Ciaramella, il diciannovenne deceduto il 31 luglio 2008 lungo la Strada Provinciale 131 Trentola Ischitella, la vicenda giudiziaria torna all’attenzione con un nuovo passaggio processuale.La Provincia di.🔗 Leggi su Casertanews.it
