Dinamo Sassari e Jacob Pullen si separano | è ufficiale

La Dinamo Sassari ha annunciato la separazione da Jacob Pullen, dopo che il giocatore ha deciso di interrompere il contratto. La decisione è arrivata a causa di divergenze sulla gestione tecnica della squadra. Pullen, che aveva firmato con il club lo scorso anno, lascia la società sarda dopo aver disputato 20 partite in questa stagione.

Jacob Pullen sembra essere in crisi con la Dinamo Sassari.

La Dinamo Sassari conquista una vittoria in trasferta contro il Casademont Saragozza nella FIBA Europe Cup.

