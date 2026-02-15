Jacob Pullen sembra essere in crisi con la Dinamo Sassari. La tensione tra il giocatore e la società si fa sempre più evidente, alimentando voci di un possibile addio. Negli ultimi giorni, Pullen si è allenato a parte rispetto alla squadra, alimentando le preoccupazioni dei tifosi.

Nel contesto della dinamo sassari, la situazione di jacob pullen è al centro dell’attenzione per i segnali di tensione tra il giocatore e la società e per le assenze registrate nelle ultime uscite. L’andamento della vicenda può incidere sul futuro immediato della squadra e sulle scelte di roster. Il riferimento ufficiale parla di influenza come motivo di assenza, ma la prolungata mancata presenza agli allenamenti ha acceso interpretazioni sullo stato dei rapporti con il club. Nonostante un rendimento in crescita nelle uscite recenti, il quadro rimane incerto e non definito, con segnali che lasciano intravedere una possibile frizione tra le parti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Jacob Pullen in rotta con la Dinamo Sassari?

La Dinamo Sassari chiude la sua avventura in FIBA Europe Cup con una vittoria in trasferta a Saragozza.

La partita tra Dinamo Sassari e Derthona si gioca perché la squadra sarda ha perso un'importantissima gara esterna e ha lasciato la competizione europea.

